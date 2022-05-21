Убит лидер таджикской военной оппозиции

В административном центре Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана городе Хороге 22 мая был убит неформальный лидер памирцев Мамадбокир Мамадбокиров. РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Таджикистана сообщало, что он был убит «в результате внутренних криминальных разборок».

Агентство Fergananews со ссылкой на соцсети отмечает, что Мамадбокиров якобы был застрелен снайпером одного из силовых ведомств республики.

Официальные органы Таджикистана называли Мамадбокирова «организатором беспорядков в Хороге, антиправительственных митингов и перекрытия международной автотрассы Хорог – Кульма».