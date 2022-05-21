Россия ударила из «Ураганов» по Днепропетровской области

Сегодня ночью российские войска обстреляли один из районов Днепропетровской области из «Ураганов», сообщил в своем Telegram глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

«Ночь была бесконечной воздушной тревогой. В большинстве районов все нормально. В Криворожском – снова стреляли. Враг дважды ударил из «Ураганов» по Апостоловской громаде. Попал между селами», - сообщил Резниченко, добавив, что люди во время обстрелов не пострадали.

Украинские СМИ напоминают, что 22 мая днем российские военные обстреляли Днепропетровскую область – снаряды прилетели в три населенных пункта в Криворожском районе.