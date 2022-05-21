Министр Теймур Мусаев на 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения фото
В штаб-квартире Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Женеве в воскресенье состоялась церемония открытия 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения. Азербайджан представлен на 75-й сессии Ассамблеи делегацией во главе с министром здравоохранения Теймуром Мусаевым, сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства.
Согласно сообщению, в рамках Ассамблеи здравоохранения состоялась двусторонняя встреча между директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге и азербайджанской делегацией. Во встрече, в которой также принял участие постоянный представитель Азербайджанской Республики в отделении ООН в Женеве и при других международных организациях, чрезвычайный и полномочный посол Галиб Исрафилов, было обсуждено сотрудничество между организацией и Азербайджаном, а также перспективы будущего сотрудничества в области здравоохранения.
Следует отметить, что в рамках юбилейной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения министр здравоохранения Теймур Мусаев выступит на пленарном заседании, планируется проведение двусторонних встреч с министрами здравоохранения стран-членов, другие рабочие мероприятия.
75-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения продлится до 28 мая.