Раиси пообещал отомстить за убийство полковника КСИР

«Выражаю соболезнования по поводу мученической смерти полковника Сайяда Ходаи. Я подтверждаю, что силы безопасности проведут серьезное расследование, и, без сомнений, мы отомстим преступникам за этого героя», — пообещал Раиси в эфире государственного телевидения Ирана.

Об убийстве Ходаи стало известно 22 мая. На военного напали перед его домом в Тегеране. Двое мужчин на мотоциклах выпустили в него пять пуль, затем скрылись с места преступления. В КСИР произошедшее назвали актом терроризма. Нападавших ищут правоохранительные органы ИРИ.