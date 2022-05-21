Раиси пообещал отомстить за убийство полковника КСИР
Власти Ирана отомстят за убийство полковника Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Хаcана Сайада Ходаи. Такое заявление сделал президент республики Ибрагим Раиси, его слова приводит ТАСС.
«Выражаю соболезнования по поводу мученической смерти полковника Сайяда Ходаи. Я подтверждаю, что силы безопасности проведут серьезное расследование, и, без сомнений, мы отомстим преступникам за этого героя», — пообещал Раиси в эфире государственного телевидения Ирана.
Об убийстве Ходаи стало известно 22 мая. На военного напали перед его домом в Тегеране. Двое мужчин на мотоциклах выпустили в него пять пуль, затем скрылись с места преступления. В КСИР произошедшее назвали актом терроризма. Нападавших ищут правоохранительные органы ИРИ.