Британская разведка: потери России в Украине уже как за девять лет в Афганистане

Потери России за три месяца войны против Украины уже как за девять лет в Афганистане из-за ошибок разного рода. Об этом говорится в ежедневном обзоре британской разведки о войне, который публикует Минобороны Британии.

«За первые три месяца своей «специальной военной операции» Россия, вероятно, имеет такое же количество погибших, как и Советский Союз во время девятилетней войны в Афганистане», - говорится в сообщении.

В британской разведке оценивают, что «сочетание плохой тактики на малых высотах, ограниченного прикрытия с воздуха, отсутствия гибкости и командного подхода, который готов усугублять неудачи и повторять ошибки, привели к такому высокому уровню потерь, который продолжает расти во время наступления на Донбассе».