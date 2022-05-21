В том числе из-за войны в Украине: ООН о росте числа беженцев в мире до 100 млн

Впервые в мировой истории число беженцев достигло 100 млн человек, причина этого — военные конфликты в Украине и других странах, говорится в сообщении Управления Верховного комиссара Организации объединенных наций по делам беженцев (УВКБ ООН).

«Сто миллионов — это суровая цифра, отрезвляющая и тревожная в равной мере. Это рекорд, который никогда не должен был быть установлен», — заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

По его мнению, эта ситуация служит «тревожным сигналом для разрешения и предотвращения разрушительных конфликтов, прекращения преследований и устранения основных причин, которые заставляют невинных людей покидать свои дома».