Байден: США готовы военным путем защищать Тайвань
Президент США Джо Байден заявил о готовности военного участия Соединенных Штатов по защите Тайваня "на случай вторжения", передает РИА Новости.
"Послушайте, это те обязательства, которые мы на себя взяли. <...> Мы продолжаем быть приверженными поддержанию мира и безопасности Тайваньского пролива и намерены сделать так, чтобы его статус-кво не был изменен в одностороннем порядке", — сказал Байден на совместной пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой в Токио.