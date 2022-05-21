Российская армия потеряла в Украине уже почти 30 тысяч военнослужащих Генштаб ВСУ
По состоянию на 23 мая общие боевые потери России в войне против Украины составили уже 29 200 человек. Об этом говорится в информации Генштаба Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 23.05 ориентировочно составили:
- личного состава - 29 200 человек
- танки ‒ 1293 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3166 (+25) ед,
- артиллерийских систем – 604 (+5) ед,
- РСЗО - 201 (+0) ед,
- средства ПВО - 93 (+0) ед,
- самолетов – 204 (+0) ед,
- вертолетов - 170 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 476 (+6),
- крылатые ракеты – 110 (+3),
- корабли /катера - 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2206 (+12) ед,
- специальная техника – 43 (+0).
Наибольшие потери РФ (прошлые сутки) наблюдались на Бахмутском направлении.