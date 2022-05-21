В Москве считают, что Украина потеряет выход к Азовскому морю

Азовское море стало морем совместного пользования РФ и «ДНР», так считает постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов, сообщает РИА Новости.

Мурадов отметил, что «ДНР» обеспечила себе выход к побережью Азовского моря. По его мнению, Украина может утратить доступ к морю в ходе «спецоперации» на территории Херсонской и южной части Запорожской областей.

РБК напоминает, что согласно заключенному в 2003 году договору, Азовское море и Керченский пролив «исторически являются внутренними водами Российской Федерации и Украины». Этим же документом установлена граница.