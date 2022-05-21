В США разбился самолет: есть погибшие

Два человека погибли в результате крушения одномоторного самолета в штате Колорадо в США, сообщила местная пожарная служба.

"Сегодняшнее крушение самолета привело к двум жертвам. Никто из прохожих не получил ранения, дома не были повреждены", - говорится в сообщении пожарной службы города Блумфилда в Колорадо, где упал самолет.

Пожарные отметили, что причина происшествия пока не известна, ведется следствие. По словам представителя пожарной службы Сары Фаррис, которые приводит местный телеканал Denver Channel, это уже второй случай крушения самолета с жертвами за последние две недели.