В Казахстане заблокировали счета в российских банках свыше $21,6 млн

Сумма остатков на корреспондентских счетах трех "дочек" российских банков в Казахстане, которые из-за санкций Запада заблокированы в иностранных кредитных организациях, составляет 9,2 млрд тенге (свыше $21,6 млн). Об этом, как пишет ТАСС, сообщила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана Мадина Абылкасымова.

По ее словам, речь идет о счетах таких дочерних банков в Казахстане, как Сбербанк, Альфа-банк и ВТБ. "Кроме того, иностранными банками заблокированы платежи в иностранной валюте по отдельным клиентам ДБ АО "Сбербанк" на сумму 2,9 млрд тенге (более $6,8 млн). По клиентам ДБ АО "Альфа-банк" заблокированы платежи и переводы в иностранной валюте по отдельным клиентам на сумму 3,9 млрд тенге (свыше $9,1 млн)", - пояснила глава агентства. Для разблокировки операций клиентам банков необходимо самостоятельно получить отдельное разрешение регулятора США, заполнив специальную форму.