Польшу оштрафовали из-за невыполнения решения суда Евросоюза

Общая сумма штрафа, удержанного с Польши в связи с невыполнением решения Европейского суда о приостановке деятельности Дисциплинарной палаты Верховного суда республики, превысила €100 млн, заявил в эфире бельгийского телеканала RTL еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

"Польша получила наказание в виде штрафа в размере €1 млн ежедневно, так как она не выполняет решение суда. Сейчас сумма штрафа составляет более €160 млн, и мы уже удержали более €100 млн", - заявил Рейндерс.

Ранее суд Европейского союза заявил, что обязал Польшу платить штраф в размере 1 миллиона евро в день за то, что она не приостановила деятельность дисциплинарной палаты Верховного суда. Дисциплинарная палата была создана в Польше в 2017 году по инициативе партии "Закон и Справедливость". Появление этой структуры вызвало беспокойство в Евросоюзе в связи с возможным нарушением принципа независимости судей.