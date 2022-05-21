Знаменитый бренд уходит из России, его бизнес может купить турецкая компания

Американская сеть по продаже джинсовой одежды Levi Strauss & Co покидает российский рынок после 29 лет работы, сообщает «Коммерсант».

Источники издания рассказали, что компания уже прекратила поставки новых товаров и сейчас ищет покупателей на свой розничный бизнес в России.

В числе потенциальных покупателей российских магазинов Leviʼs источники называют турецкую компанию Fiba Holding A.S, которая развивает точки Gap, Marks & Spencer и Banana Republic в России.

В марте головной офис Leviʼs заявлял, что из-за войны в Украине приостанавливает коммерческую деятельность и любые инвестиции в России.