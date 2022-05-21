США укрепляют отношения с Центральной Азией

Помощник госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу возглавит делегацию, которая с 23 по 27 мая посетит Киргизию, Узбекистан, Таджикистан и Казахстан, сообщил Интерфакс со ссылкой на американский госдепартамент.

Согласно информации, целью визитов является "укрепление отношений США с регионом и продвижение совместных усилий по созданию более взаимосвязанной, процветающей и безопасной Центральной Азии".

В состав делегации включены чиновники, представляющие Совет нацбезопасности, Пентагон, Агентство международного развития и Международную финансовую корпорацию развития США. Во время пребывания в Киргизии планируется встреча делегации с высокопоставленными должностными лицами, представителями гражданского общества и бизнеса. Участники встреч будут "искать способы, с помощью которых Соединенные Штаты могут лучше поддерживать общие ценности, местную культуру и экономическое развитие".