Российские военные начали разминировать «Азовсталь»

Российские саперы приступили к разминированию завода «Азовсталь» в Мариуполе, сообщают Министерство обороны России и Reuters.

Журналисты агентства опубликовали фотографии, на которых снят этот процесс.

Российский военнослужащий, представившийся «Бабаем», сказал журналисту Reuters, что процесс разминирования может занять около двух недель.

Русская служба BBC напоминает, что украинские военнослужащие, в том числе бойцы полка «Азов», держали оборону «Азовстали» почти три месяца. В пятницу руководство «Азова» сообщило, что украинское командование приказало военным прекратить сопротивление, чтобы спасти жизни бойцов. После этого они покинули территорию завода. Российские власти утверждают, что более 1900 военнослужащих с «Азовстали» сдались в плен. Украинские официальные лица используют слово «эвакуация».