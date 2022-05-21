Российские военные начали разминировать «Азовсталь»
Российские саперы приступили к разминированию завода «Азовсталь» в Мариуполе, сообщают Министерство обороны России и Reuters.
Журналисты агентства опубликовали фотографии, на которых снят этот процесс.
Russian soldiers start clearing mines from Ukraine's Azovstal https://t.co/fzj8PEZQQH pic.twitter.com/vSnxiWoZlb— Reuters (@Reuters) May 23, 2022
Российский военнослужащий, представившийся «Бабаем», сказал журналисту Reuters, что процесс разминирования может занять около двух недель.
Русская служба BBC напоминает, что украинские военнослужащие, в том числе бойцы полка «Азов», держали оборону «Азовстали» почти три месяца. В пятницу руководство «Азова» сообщило, что украинское командование приказало военным прекратить сопротивление, чтобы спасти жизни бойцов. После этого они покинули территорию завода. Российские власти утверждают, что более 1900 военнослужащих с «Азовстали» сдались в плен. Украинские официальные лица используют слово «эвакуация».