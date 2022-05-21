Ряд стран АТЭС потребовал у России вывести войска из Украины

Семь стран Азиатско-Тихоокеанского экономического форума призвали Россию вывести из Украины все свои войска, сообщает Reuters.

На проходившем в Бангкоке заседании министров торговли АТЭС представители США, Канады, Австралии, Японии, Новой Зеландии, Республики Корея и Чили подписали совместное заявление, в котором говорится: "Подтверждая важность основанного на правилах международного порядка, поддерживающего открытый, динамичный, устойчивый и мирный Азиатско-Тихоокеанский регион, мы настоятельно призываем Россию немедленно воздержаться от применения силы и полностью и безоговорочно вывести все свои вооруженные силы с территории Украины".

В субботу, 21 мая, сообщалось, что министры из США, Канады, Японии, Австралии и Новой Зеландии вышли из зала, когда во время заседания выступал российский министр экономического развития Максим Решетников.