В Украине будут изымать имущество поддерживающих агрессию России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц», принятый Верховной Радой 12 мая 2022 года. Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Закон устанавливает новый вид санкций посредством взыскания в доход государства активов, принадлежащих физическому или юридическому лицу, а также активов, которыми оно может прямо или косвенно распоряжаться. Определены четкие критерии, по которым лицо может быть отнесено к кругу тех, на кого распространяется действие такой санкции.

«Процедура выявления и конфискации активов подсанкционных лиц, так или иначе поддерживающих агрессию оккупантов против Украины, позволит быстро и эффективно пополнять украинский бюджет за счет врагов. Закон предусматривает четкую инструкцию для органов, ответственных за этот процесс. Надеюсь на продуктивное взаимодействие всех его участников», – отметил глава государства.