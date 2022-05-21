В Украине будут изымать имущество поддерживающих агрессию России
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины о повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц», принятый Верховной Радой 12 мая 2022 года. Об этом говорится на сайте Офиса президента.
Закон устанавливает новый вид санкций посредством взыскания в доход государства активов, принадлежащих физическому или юридическому лицу, а также активов, которыми оно может прямо или косвенно распоряжаться. Определены четкие критерии, по которым лицо может быть отнесено к кругу тех, на кого распространяется действие такой санкции.
«Процедура выявления и конфискации активов подсанкционных лиц, так или иначе поддерживающих агрессию оккупантов против Украины, позволит быстро и эффективно пополнять украинский бюджет за счет врагов. Закон предусматривает четкую инструкцию для органов, ответственных за этот процесс. Надеюсь на продуктивное взаимодействие всех его участников», – отметил глава государства.
Так, определено, что ответственным за поиск активов и обращение в суд будет центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сфере взыскания в доход государства активов лиц.
Отметим, 21 апреля 2021 года Верховная Рада проголосовала за этот закон, однако президент Владимир Зеленский вернул его со своими предложениями в парламент для повторного рассмотрения. После принятия закона с поправками глава государства подписал документ.