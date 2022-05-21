Байден анонсировал рост ВВП в США быстрее, чем в Китае

ВВП США впервые за последние 40 лет будет расти быстрее, чем в Китае, заявил на совместной пресс-конференции в Токио с премьер-министром Японии Фумио Кисидой президент США Джо Байден, передает ТАСС.

"ВВП США впервые за последние 40 лет будет расти быстрее, чем в Китае. Означает ли это, что у нас нет проблем? Конечно, есть, у нас такие же проблемы, как у всего остального мира, но проблемы не с такими серьезными последствиями, как у всего остального мира", - заявил Байден, отвечая на вопрос, неизбежна ли рецессия в США и нужно ли американцам к ней готовиться.