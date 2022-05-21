Польша досрочно разорвала соглашение на поставку российского газа

Правительство Польши досрочно разрывает соглашение на поставку российского газа, сообщил уполномоченный правительства Польши по делам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире Польского радио.

В соответствии с соглашением, которое действует до конца 2022 года, Польша может получать из России до 10 миллионов кубометров газа в год. Власти страны приняли решение не продлевать это соглашение. "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG из-за их отказа оплачивать газ в российских рублях.

"13 мая правительство Матеуша Моравецкого приняло резолюцию о разрыве соглашения между правительством Польши и правительством Российской Федерации. Того соглашения, которое называют "Ямальским", которое было подписано в 1993 году. Через 30 лет можно констатировать, что газовые отношения между Польшей и Россией перестают существовать", - сказал Наимский.