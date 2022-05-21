Генерал Рустам Мурадов ранен в Украине, его родственник убит
В Украине погиб племянник Героя России, заместителя командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенанта Рустама Мурадова. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Согласно информации, 27-летний Салман Сулейманов был командиром взвода. В начале января его с сослуживцами перебросили к границе с Украиной.
По данным Baza, Салман погиб во время боевых действий. Сам генерал-лейтенант Мурадов в это время находился в госпитале после ранения, полученного в Украине. По словам источника телеграм-канала, на родину в Дагестан, в Дербентский район, привезли только кости Салмана. Генерал отпросился из госпиталя на похороны.
Напомним, Рустам Мурадов до февраля 2022 года командовал миротворческим контингентом России в Карабахе. Он прошел обе чеченские кампании, был военным советником в Сирии.
А 22 мая в Ингушетии прошли похороны племянника заместителя министра обороны России и бывшего главы республики Юнус-Бека Евкурова. Погибший капитан Адам Хамхоев участвовал в войне в Украине. Сообщается, что офицер погиб в ночь на 21 мая. Он окончил Рязанское высшее командное училище воздушно-десантных войск, служил в десантно-штурмовой роте в Ульяновске в должности командира.
Участниками похорон стали десятки родных и близких погибшего. Официальные структуры РФ новость о гибели Хамхоева не комментируют.
Юнус-Бек Евкуров посетил похороны своего племянника, сообщает Baza. Евкуров принес соболезнования, пообщался со старейшинами и богословами, после чего улетел в Москву. А сегодня, 23 мая, глава Дагестана Сергей Меликов выразил соболезнования Евкурову в связи с гибелью его племянника «при исполнении воинского долга в ходе спецоперации» в Украине. Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона.
Наряду с вышеупомянутыми сведениями до сих пор поступают неподтвержденные сообщения о том, что за минувшие сутки в Украине был убит еще один российский генерал. Так, вчера в боях в Донбассе украинские силы сбили зенитно-ракетным комплексом «Игла» штурмовик Су-25 ВВС России. Летчики не могли катапультироваться. Сообщается, что один из них - генерал-майор Космических войск России Канатам Боташев.