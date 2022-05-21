Из бакинской квартиры украли более 60 тысяч долларов

Из квартиры в Баку украли 62 тыс. долларов США. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Как стало известно, в 34-й отдел полиции Хатаинского районного управления полиции поступило заявление о краже 62 тыс. долларов из сейфа в одной из квартир по улице М.Хади.

В результате проведенных полицией оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в краже задержаны житель Бабекского района Рамис Ахмедов и житель Баку Джамал Султан.

По факту ведется расследование.