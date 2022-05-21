Немецкая разведка о неонацистах, воюющих на стороне России

Федеральная разведывательная служба Германии подготовила конфиденциальный доклад об участии правоэкстремистских и неонацистских группировок в войне в Украине на стороне России, сообщает газета Spiegel со ссылкой на документ, направленный в немецкие ведомства.

В документе упоминаются группы под названием «Русич» и «Имперский легион» (подразделение организации «Русское имперское движение»), которые участвовали в войне в Донбассе еще в 2014 году. О том, что «Русич» участвует в войне в 2022 году, в апреле писали СМИ. Руководитель «Имперского легиона» Денис Гариев был ранен в ходе войны 2022 года, а его заместитель, как утверждается, погиб. Гариев возглавляет в Санкт-Петербурге официально действующую организацию Центр тактической и огневой подготовки «Партизан».

В докладе также отмечается, что сотрудничество российских военных с этими группировками делает абсурдной идею о «денацификации» Украины, объявленную одной из целей войны.