Боррель предложил создать вооруженные силы Европы

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил создать современные и взаимосовместимые европейские вооруженные силы. Такая армия должна быть лишена тех недостатков, которые есть у сил ЕС сейчас и которые стали очевидными после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом сообщили на сайте Дипломатической службы Европейского Союза. Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что Евросоюз должен взять на себя больше ответственности за собственную безопасность.

Опубликован график, на котором видно, как совокупные расходы на оборону государств-членов ЕС снижались после начала кризиса в 2008 году. Они достигли минимума в 2014-м – именно в тот момент, когда Россия оккупировала украинский Крым. Отмечается, что только сейчас расходы достигли докризисного уровня.