Россия заменяет западные бренды на турецкие
Россия и Турция вступают в новую фазу переговоров о замене покидающих РФ брендов на турецкие, сообщил президент Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко, приводит его слова газета Hürriyet.
"Мы вступаем в новую фазу переговоров о замене брендов, уезжающих из России, на турецкие бренды. Мы прогнозируем, что этой осенью в торговом секторе по всей России вакантными окажутся [торговые площадки] площадью 3 млн кв. м, равные 420 футбольным полям. Для турецких брендов, которых еще нет в России, мы предоставляем возможность ознакомиться с [площадками] в лучших торговых центрах, начиная с Москвы. Мы ведем переговоры, чтобы турецкие компании оставались в России надолго и делали выгодные инвестиции", - цитирует его ТАСС.
Ранее целый ряд западных компаний заявили о приостановке либо прекращении работы в России.