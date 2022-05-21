Центробанк России начал тайно скупать валюту

В последние дни Банк России вернулся к практике закупки иностранной валюты с целью ухода от излишнего укрепления рубля, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к правительству и регулятору.

Отмечается, что эти покупки носят тайный характер.

По словам собеседников издания, Центробанк начал действовать не напрямую, а через других участников рынка. Они по его поручению приобретают только валютную выручку экспортеров. Более подробного описания схемы и названий организаций, которые в ней участвуют, источники не привели.