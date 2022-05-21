Пекин ответил на заявление Байдена о Тайване

Тайвань является неотъемлемой частью территории КНР, Китай предпримет "решительные действия для защиты своего суверенитета и интересов безопасности" и призывает США к осторожности в высказываниях и действиях по тайваньскому вопросу, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя слова американского президента Джо Байдена о готовности военного участия США в защите Тайваня.

"Мы призываем американскую сторону искренне соблюдать принцип одного Китая и три китайско-американских совместных коммюнике, соблюдать свои обязательства не поддерживать независимость Тайваня, быть осторожными в своих словах и действиях по тайваньскому вопросу и не посылать какие-либо неверные сигналы сепаратистским силам на Тайване", - цитирует слова официального представителя ведомства РИА Новости. Ван Вэньбинь подчеркнул, что Тайвань является неотъемлемой частью территории КНР, и Китай предпримет "решительные действия для защиты своего суверенитета и интересов безопасности".

Байден в понедельник заявил о готовности военного участия США в защите Тайваня "на случай вторжения".