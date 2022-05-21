Pfizer и Sanofi отказались продавать вакцины России по старым ценам

Государственные заказчики не смогли закупить вакцины от пневмококка и комбинированную вакцину компаний Pfizer и Sanofi. Зарубежные гиганты и их российские партнеры отказались от участия в аукционах, пишет "Коммерсант".

Согласно информации, поставки вакцин в Россию стали невыгодны из-за валютных колебаний и подорожания логистики. Как рассказал заместитель гендиректора российской компании Максим Стецюк, Sanofi и "Нанолек" (производит вакцину французской компании на своем предприятии в России) просят Федеральную антимонопольную службу (ФАС) пересмотреть цены на препарат "Пентаксим". Это комбинированная вакцина для профилактики дифтерии, столбняка, полиомиелита и гемофильной инфекции.

В ФАС изданию сообщили, что эту заявку пока не получили, однако аналогичное обращение поступило по "Превенару" — вакцине от пневмококковой инфекции от Pfizer (выпускается на предприятии "Петровакса").