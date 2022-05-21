Бои в Панджшере: погибли свыше 20 талибов

«Наши силы перешли в контрнаступление в районе Хасарек [провинции Панджшер] и атаковали позиции противника. Бойцам фронта удалось нанести урон талибам, которые оказали сопротивление», — отметил Назари.

Отряды афганского Фронта национального сопротивления (ФНС) провели в северной провинции Панджшер операцию, в ходе которой уничтожили более 20 талибов, сообщил агентству Aamaj News глава отдела внешних связей ФНС Али Майсам Назари.

Также Aamaj News сообщает, что на север Афганистана направился из Кабула министр обороны талибов Мохаммад Якуб. Ранее в провинции Панджшер, Баглан и Тахар были переброшены дополнительные подразделения талибов. Численность их группировки в Панджшере была увеличена до 5 тысяч человек.

Министр иностранных дел талибов Амир-Хан Моттаки опроверг сообщения об обострении обстановки на севере Афганистана: «Никакого вооруженного сопротивления в Панджшере не существует. В Кабуле также не произошло за последнее время никаких инцидентов, связанных с безопасностью».