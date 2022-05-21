Бои в Панджшере: погибли свыше 20 талибов
Отряды афганского Фронта национального сопротивления (ФНС) провели в северной провинции Панджшер операцию, в ходе которой уничтожили более 20 талибов, сообщил агентству Aamaj News глава отдела внешних связей ФНС Али Майсам Назари.
«Наши силы перешли в контрнаступление в районе Хасарек [провинции Панджшер] и атаковали позиции противника. Бойцам фронта удалось нанести урон талибам, которые оказали сопротивление», — отметил Назари.
Он добавил, что боестолкновения в Панджшере продолжаются.
Также Aamaj News сообщает, что на север Афганистана направился из Кабула министр обороны талибов Мохаммад Якуб. Ранее в провинции Панджшер, Баглан и Тахар были переброшены дополнительные подразделения талибов. Численность их группировки в Панджшере была увеличена до 5 тысяч человек.
Министр иностранных дел талибов Амир-Хан Моттаки опроверг сообщения об обострении обстановки на севере Афганистана: «Никакого вооруженного сопротивления в Панджшере не существует. В Кабуле также не произошло за последнее время никаких инцидентов, связанных с безопасностью».