Министр Амруллаев встретился со стипендиатами госпрограммы в Лондоне
Министр образования Эмин Амруллаев находится с рабочим визитом в Лондоне для участия во Всемирном образовательном форуме.
В Министерстве образования haqqin.az сообщили, что в ходе визита в посольстве Азербайджана в Великобритании министр образования встретился со стипендиатами государственной программы. На встрече была представлена информация о деятельности Министерства образования, состоялся обмен мнениями по различным направлениям образования.
Также министр получил подробную информацию об учебе студентов из Азербайджана в зарубежных вузах, научно-исследовательской работе докторантов, опыте, полученном ими в вузах и полученных ими знаниях.