Байден о введении карантина из-за оспы обезьян
Президент США Джо Байден не считает необходимым введение карантинных мер, аналогичных другим странам, в связи с выявлением заражений оспой обезьян в мире.
Байден ответил отрицательно, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать введение рядом стран карантинных мер для зараженных оспой обезьян. "Нет, я так не думаю. У нас были заражения в большом числе оспой обезьян и ранее. Это первое. Второе – у нас есть вакцины, чтобы справиться с этим. И третье – до настоящего времени мы не видим необходимости предпринимать какие-то повышенные меры", - цитирует его РИА Новости.