США решили модернизировать военную базу в Гренландии

США намерены модернизировать военную базу Туле на севере Гренландии, сообщает датская газета Berlingske со ссылкой на доклад американского контрольного органа.

В документе говорится о выделении миллиардов долларов на нужды в Арктике, в том числе на усовершенствование базы Туле. Ту же информацию газете подтвердили источники в Соединенных Штатах. В заявлении руководства американских ВВС, полученном изданием от посольства США, говорится о заинтересованности в этом объекте, инфраструктура которого устарела. При этом ни правительство Гренландии, ни датский парламент не знают, в чем именно состоит планируемая модернизация островной базы. Вопрос также никогда не обсуждался в парламентских комитетах по делам Гренландии и по обороне.

"Мы не хотим говорить. Когда дело касается нас, мы хотим участвовать. Она [база] находится в нашей стране, и поэтому мы хотим знать, когда что-то происходит", - цитирует ТАСС председателя комитета гренландского парламента по иностранным делам и безопасности Пипалук Люнге Расмуссена.