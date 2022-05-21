Подозреваемый в Украине в государственной измене и содействии терроризму так называемый «кум Путина» Виктор Медведчук рассказал о схеме вывода из государственной собственности части магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" для дальнейшей прокачки через него дизельного топлива. Кроме того, он дал показания по так называемому угольному делу, в котором фигурирует пятый президент Петр Порошенко. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Описывая суть схемы, Медведчук детализировал роль в ней бывшего президента Петра Порошенко. А именно, что тот не только обратился к Медведчуку с просьбой связаться и переговорить с президентом России Владимиром Путиным, но и обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях.

"Чтобы этот трубопровод стал частной собственностью, а по факту – собственностью самого Порошенко, необходимо было выполнить ряд действий... Суды, прокуратура, Антимонопольный комитет, Фонд госимущества – все они принимали решения, конечно, необходимые для личных интересов президента Порошенко", – заявил Медведчук.