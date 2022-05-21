Арестованный Вильям Гаджиев: «Я дам показания, но не сейчас…»
Продолжается судебный процесс по уголовному делу бывшего главы Исполнительной власти Имишлинского района Вильяма Гаджиева.
Как сообщает haqqin.az, сегодня на заседании суда Гаджиеву было предложено дать показания. Однако экс-глава Имишли отказался: «Я дам показания, но не сейчас, так как пока не готов. Я должен выслушать показания всех пострадавших, чтобы узнать, в чем меня обвиняют...»
Судья напомнил, что известно, в чем обвиняют Гаджиева: «Я предлагаю вам дать показания. Это ваше право. Вы можете и отказаться от дачи показаний».
Гаджиев попросил у суда неделю, чтобы подготовиться к даче показаний, а также попросил суд обеспечить участие в процессе представителей всех потерпевших по уголовному делу.
Судебный процесс продолжится 27 мая.
Напомним, экс-главе Имишлинского района Вильяму Гаджиеву предъявлены обвинения по статьям 308 (превышение должностных полномочий), 179 (присвоение) и 331 (получение взятки) УК Азербайджана.