«Европа продолжает отправлять Москве миллиард евро в день»

Страны Европейского союза, несмотря на то, что война России против Украины длится три месяца, продолжают покупать нефть и газ у РФ, таким образом финансируя Кремль. В то время как украинцы продолжают защищать европейские границы и демократическую цивилизацию. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.

"Завершается третий месяц вторжения РФ в Украину. Европа продолжает отправлять в Москву миллиард евро в день, покупая нефть и газ. РФ продолжает убивать детей, насиловать женщин и разрушать города. Украинцы продолжают защищать европейские границы и демократическую цивилизацию. Делайте выводы", - написал он.