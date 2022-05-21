«Европа продолжает отправлять Москве миллиард евро в день»
Страны Европейского союза, несмотря на то, что война России против Украины длится три месяца, продолжают покупать нефть и газ у РФ, таким образом финансируя Кремль. В то время как украинцы продолжают защищать европейские границы и демократическую цивилизацию. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter.
"Завершается третий месяц вторжения РФ в Украину. Европа продолжает отправлять в Москву миллиард евро в день, покупая нефть и газ. РФ продолжает убивать детей, насиловать женщин и разрушать города. Украинцы продолжают защищать европейские границы и демократическую цивилизацию. Делайте выводы", - написал он.
Завершується третій місяць вторгнення Рф в 🇺🇦. Європа продовжує відправляти в Москву мільярд євро на день, купуючи нафту й газ. 🇷🇺 продовжує вбивати дітей, ґвалтувати жінок і руйнувати міста. 🇺🇦 продовжують боронити європейські кордони й демократичну цивілізацію. Робіть висновки.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 23, 2022