В Москве допустили обмен украинских военных с «Азовстали»

Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко допустил возможность того, что с Украиной обсуждается обмен военных с «Азовстали».

«Это не в моей компетенции, но, наверное, это обсуждается где-то»,- сказал Руденко журналистам, отвечая на вопрос, обсуждается ли сейчас возможность обмена российских пленных на украинских с «Азовстали», передает РИА Новости.

«Я любую возможность допускаю, которая не противоречит здравому смыслу», - сказал Руденко в ответ на уточняющий вопрос, допускает ли он возможность обсуждения этой темы.

Отметим, что в то же время главарь донецких сепаратистов Денис Пушилин заявил сегодня, что всех украинских военных с «Азовстали» будет «судить международный трибунал», который «планируется организовать на территории» «ДНР».