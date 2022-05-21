Украина на фоне активных боевых действий не получит 49% урожая озимой пшеницы из-за утери контроля над своими территориями, заявила представитель продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Виктория Михальчук.

"По предварительной оценке FAO, 49% озимой пшеницы и 38% ржи не будут собраны потому, что они находятся на территории, на которой происходят активные боевые действия, или Украина потеряла над ней контроль", - сказала она в эфире телеканала "Украина 24".

Ранее профильный украинский портал "АПК-Информ" выпустил аналитическую статью, в которой отмечалось, что потери посевных площадей Украины могут составить 41% озимых культур и 39% яровых.