Кремль об обмене Медведчука на пленных с «Азовстали»
Говорить об обмене украинского политика Виктора Медведчука на сдавшихся в Мариуполе бойцов "Азова" вряд ли возможно, это разные категории, при этом обменный процесс с Украиной идет постоянно, этим занимаются военные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы уже говорили, что Медведчук является гражданином Украины, он не имеет отношения к Российской Федерации. И он не является военным. В случае лиц, которые сдались в плен на "Азовстали", там речь идет о военных и о членах «националистических формирований». Поэтому это совершенно разные категории лиц, и здесь вряд ли можно говорить о каких-то обменах", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в повестке Кремля вопрос обмена Медведчука и допускается ли возможность его обмена на украинских военнопленных.
При этом Песков не стал отвечать и на уточняющий вопрос, возможен ли обмен "азовцев" на российских военных. "Не могу ответить на этот вопрос... В целом обменный процесс в том или ином виде идет постоянно. Нам это важно - понятно, по каким соображениям. Но конкретно этим занимаются военные", - цитирует слова Пескова РИА Новости.
Ранее член делегации РФ на переговорах с Украиной, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий во время своего визита в Донецк заявил, что в Москве изучат инициативу обмена Медведчука на бойцов "Азова".