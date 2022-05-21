Кремль об обмене Медведчука на пленных с «Азовстали»

Говорить об обмене украинского политика Виктора Медведчука на сдавшихся в Мариуполе бойцов "Азова" вряд ли возможно, это разные категории, при этом обменный процесс с Украиной идет постоянно, этим занимаются военные, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы уже говорили, что Медведчук является гражданином Украины, он не имеет отношения к Российской Федерации. И он не является военным. В случае лиц, которые сдались в плен на "Азовстали", там речь идет о военных и о членах «националистических формирований». Поэтому это совершенно разные категории лиц, и здесь вряд ли можно говорить о каких-то обменах", - сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в повестке Кремля вопрос обмена Медведчука и допускается ли возможность его обмена на украинских военнопленных.