Тренинг МЧС для маршалов Гран-при Азербайджана Формулы-1 фото; видео
В рамках подготовки к Гран-при Азербайджана «Формулы-1» 2022 года Бакинский клуб маршалов при операционной компании «Бакинское городское кольцо» провел тренинги для маршалов, специализирующихся на охране и спасательных работах.
Тренинги прошли при поддержке министерства по чрезвычайным ситуациям в Академии МЧС 21-22 мая. Цель - повышение квалификации и опыта маршалов.
Целью учений, проводимых под руководством заместителя начальника Главного оперативного управления МЧС полковника Агали Гусейнова, стала проверка в реальной обстановке оперативных планов и планов взаимодействия на случай чрезвычайных ситуаций во время проведения соревнований, повышение профессионализма маршалов по предотвращению пожаров и ликвидации их последствий.
В теоретической части тренинга специально подготовленный преподавательский состав Академии выступил перед участниками с презентациями с целью привития знаний о чрезвычайных ситуациях, в том числе пожарной безопасности, предотвращения подобных происшествий и закрепления навыков организации аварийно-спасательных работ.
В практической части четко разъясняются правила поведения при чрезвычайных ситуациях. Также объяснено назначение специальных машин и средств, применяемых в пожарно-спасательных работах. Тренинги, стартовавшие 14 мая, проходят уже в четвертый раз. Всего в тренингах, состоящих из теоретической и практической частей, приняли участие около 190 маршалов.
Отметим, что следующий Гран-при Азербайджана Формулы-1 2022 пройдет 10-12 июня в Баку. Ожидается, что в соревнованиях будут задействованы 1400 маршалов.