В рамках подготовки к Гран-при Азербайджана «Формулы-1» 2022 года Бакинский клуб маршалов при операционной компании «Бакинское городское кольцо» провел тренинги для маршалов, специализирующихся на охране и спасательных работах.

Тренинги прошли при поддержке министерства по чрезвычайным ситуациям в Академии МЧС 21-22 мая. Цель - повышение квалификации и опыта маршалов.

Целью учений, проводимых под руководством заместителя начальника Главного оперативного управления МЧС полковника Агали Гусейнова, стала проверка в реальной обстановке оперативных планов и планов взаимодействия на случай чрезвычайных ситуаций во время проведения соревнований, повышение профессионализма маршалов по предотвращению пожаров и ликвидации их последствий.