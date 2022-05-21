13:48

C 18 по 20 мая в Бакинском Экспо Центре прошел чемпионат национальной азербайджанской кухни «Золотой Шах» в честь выдающегося азербайджанского шеф-повара Шахгусейна Керимова.

Чемпионат прошел в рамках выставки Interfood Azerbaijan - одной из крупнейших отраслевых профессиональных выставок продуктов питания и напитков в Азербайджане. Партнером чемпионата в рыбной категории стала компания Azerbaijan Fish Farm - крупнейший инвестор рыбной отрасли Азербайджана, чьи проекты направлены на создание новых рыбоводных хозяйств и восстановление биоразнообразия Каспийского моря.

Напомним, Azerbaijan Fish Farm - новатор современных технологий по выращиванию осетровых видов, форели, а также производства осетровой икры на территории Азербайджана. Все продукты производятся в соответствии с международными стандартами качества, в том числе экологическими, что помогает сохранять природу Каспия и способствует как сохранению, так и, как было сказано выше, восстановлению его биоразнообразия. Со стороны Azerbaijan Fish Farm участникам чемпионата – как профессиональным поварам, так и любителям – были предоставлены осетровые для приготовления разнообразных блюд в рамках мероприятия «Золотой шах». Партнерство компании с чемпионатом носит не только характер демонстрации огромного и стремительно развивающегося потенциала Азербайджана в рыбном сегменте, но и пропагандирует потребление рыбы, что является путем к здоровью, так как рыба – полезный продукт питания, источник легкого белка, необходимых микроэлементов и полезных жиров. Учитывая развитие сектора аквакультуры в Азербайджане, проводимая Azerbaijan Fish Farm пропаганда культуры потребления рыбных продуктов будет активно способствовать росту спроса на рыбу, которую компания производит достаточно, чтобы удовлетворить спрос любого потребителя.

Подчеркнем, что Azerbaijan Fish Farm включает в себя масштабные производственные проекты, один из которых - ферма по разведению осетровых в посёлке Еникенд Нефтчалинского района и интегрированное в это предприятие прямоточное хозяйство на берегу Каспия. Здесь в поселке Банка в 1954 году был построен первый в Азербайджане экспериментальный завод по разведению осетровых, усовершенствованный и модернизированный Azerbaijan Fish Farm по последнему слову современной техники. Именно это производство по специальному приглашению компании посетили зарубежные гости, участвовавшие в чемпионате «Золотой шах», в числе которых представители официальных кулинарных и поварских делегаций из Франции, Италии, ОАЭ, Сербии, Черногории, Словении, Швейцарии. Гостям была предоставлена информация о разведении осетровых и производстве, реализации чёрной икры под брендом Baku Caviar, что вернуло черной икре из Азербайджана былую славу во всем мире. Также было отмечено, что компания инвестирует свои средства и в научные исследования, работает с зарубежными научными центрами, такими как шотландский Stirling University, и поддерживает тесные связи с ведущими природоохранными организациями, такими как Blue Marine Foundation. По завершении ознакомительного визита на производство Azerbaijan Fish Farm зарубежные гости высказались об увиденном, не скрывая слов восхищения.