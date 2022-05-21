В Кремле отреагировали на планы Евросоюза создать евроармию

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, несмотря на должность, не является апологетом дипломатического урегулирования, он склонен к силовым методам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В целом мы знаем, что господин Боррель - он не является апологетом дипломатических методов урегулирования проблем, несмотря на должность, которую он занимает. И он, в том числе и публично, на постоянной основе демонстрирует склонность к силовым методам", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее Боррель заявил, что сложившая в Европе ситуация в сфере безопасности на фоне войны в Украине свидетельствует о необходимости создания совместных европейских вооруженных сил.