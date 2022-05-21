В Москве отреагировали на предложения Рима по мирному урегулированию в Украине

Москва получила от Рима предложения по мирному урегулированию в Украине, изучает этот план. Как передает РИА Новости, об этом заявил в понедельник замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Мы его недавно получили, рассматриваем",- сказал Руденко, отвечая на вопрос, рассматривает ли Москва предложения Рима по урегулированию и как относится к этому плану.

Он добавил, что Москва сформулирует свое отношение к плану после того, как окончит знакомиться с ним.