Эрдоган: Турция не получила ожидаемой поддержки от союзников по НАТО

Турция не получила ожидаемой поддержки от своих союзников по НАТО ни в обороне, ни в борьбе с терроризмом, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на церемонии буксировки подводной лодки "Хызыррейс" и первой сварки подводной лодки "Селманрейс" на верфи Гёльджюк.

"Турция не получила той поддержки, которую ожидала от своих союзников, ни в удовлетворении своих потребностей в обороне, ни в своей 40-летней борьбе с терроризмом. Наша страна неоднократно подвергалась открытым и тайным санкциям, угрозам, давлению и шантажу", - цитирует Эрдогана ТАСС.

По его словам, Турция хочет видеть от НАТО конкретные шаги, а не дипломатические заявления по борьбе с терроризмом. "Как страна, которая платит цену за НАТО, мы хотим видеть конкретные шаги, а не открытые дипломатические заявления", - сказал турецкий лидер.