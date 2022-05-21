Российского военного приговорили к пожизненному за убийство мирного жителя Украины

«Медуза» передает, что Шишимарин обвинялся в нарушении законов и обычаев войны, совмещенных с умышленным убийством. В суде он признал себя виновным и попросил прощения у вдовы погибшего, заявив, что не хотел убивать Шелипова и выстрелил в него по требованию офицера. Адвокат просил оправдать подсудимого.

Согласно прозвучавшим в суде доказательствам, 28 февраля колонна, в которой ехал Шишимарин, попала под обстрел. Пытаясь скрыться, он и несколько других военнослужащих захватили легковую машину, попутно пробив ей колесо. В пути они увидели на обочине мужчину, говорившего по телефону. Считая, что он может сообщить о них украинским военным, другие военные приказали Шишимарину убить его, и он выстрелил в него из автомата из окна машины.