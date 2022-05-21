Турецкие спецслужбы нейтрализовали особо опасного террориста ПКК Мехмета Эрдогана по позывным «Ахмет Рубар».

Как сообщили Anadolu источники в структурах безопасности Турции, ликвидированный боевик находился в международном розыске с 1990-х гг и подозревался в участии в ряде кровавых терактов. Национальная разведывательная организация Турции (MİT) недавно вышла на след террориста, скрывавшегося в лагере беженцев в районе Махмур с фальшивым документом на имя Хаджи Мирзы Али.

Отмечается, что террорист был ликвидирован 21 мая в результате успешной операции на севере Ирака. По данным спецслужб Турции, Мехмет руководил отрядами террористов в Махмуре, Киркуке и Сулеймание, планируя теракты в Турции и за ее пределами.