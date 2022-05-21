Москва о планах НАТО поставить оружие Молдове

Планы НАТО поставить оружие Молдове вызывают вопросы в Москве, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"У нас вызывает удивление не столько заявление Великобритании, сколько возможная реакция Кишинева, но мы будем следить. Потому что в конституции Молдовы четко прописан ее нейтральный внеблоковый статус, а поставки туда вооружений, причём вооружений со стороны государства-члена НАТО, конечно, вызывает вопросы", – цитирует Руденко РИА Новости.

По данным СМИ, Великобритания и другие страны НАТО обсуждают возможность поставок вооружений Молдавии, чтобы защитить страну от угрозы вторжения со стороны РФ. Кроме того, председатель комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США Грегори Микс накануне заявил, что США готовы оказать Молдавии военную помощь, если власти страны об этом попросят.