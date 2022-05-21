В Шеки обнаружили труп молодого мужчины

В Шеки в лесистой местности обнаружен труп мужчины, передает АПА.

Инцидент был зарегистрирован сегодня утром, 23 мая, в лесистой местности возле сельской администрации района Ойрат.

Сообщается, что труп был обнаружен висящим на дереве. В ходе предварительного расследования, проведенного привлеченными на место происшествия сотрудниками правоохранительных органов, было установлено, что труп принадлежит жителю села Ойрат 28-летнему Джаваду Шахмирову.

Для выяснения точной причины смерти тело передали в Шекинское районное отделение Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии. По данному факту в прокуратуре Шекинского района проводится расследование.