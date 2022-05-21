Эрдоган против расширения НАТО на существующих условиях

Политика расширения НАТО, в которой не защищены фундаментальные аспекты безопасности, не принесет пользы ни Турции, ни альянсу, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на церемонии буксировки подводной лодки "Хызыррейс" и первой сварке подводной лодки "Селманрейс" на верфи Гёльджюк.

"Мы считаем, что политика расширения, в которой не защищены фундаментальные аспекты безопасности, не принесет пользы ни нам, ни НАТО", - сказал Эрдоган.