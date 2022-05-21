В Москве рассказали, как можно решить проблемы с украинским зерном

Для решения вопроса поставок зерна на мировые рынки, в том числе украинского, нужно отменить все санкции, направленные против российского экспорта, заявил журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Нужно отменить все рестриктивные меры, которые были введены против российского экспорта. И когда нам говорят, что эти санкции не затрагивают продовольствие и удобрения, это не так. Есть вопросы, связанные с оплатой этих поставок, есть вопросы, связанные со страховками, с доступом российских судов в европейские и другие порты, а европейских судов в наши порты", - сказал Руденко журналистам.

"Поэтому этот вопрос должен решаться комплексно", - цитирует слова замминистра РИА Новости.