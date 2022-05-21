Зеленский призвал к максимальным санкциям против России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировое сообщество ввести максимальные санкции против напавшей на Украину России. Штрафные меры должны включать в себя эмбарго на поставки российской нефти, блокировку всех российских банков и полное прекращение торговли с Россией, заявил Зеленский, выступая сегодня по видеосвязи на открытии Всемирного экономического форума в Давосе. Об этом пишет Deutsche Welle.

По словам Зеленского, такие санкции необходимы, чтобы заставить Россию прекратить агрессию в отношении Украины. Все иностранные компании должны покинуть РФ, чтобы косвенно не оказывать поддержку российской военной агрессии, подчеркнул украинский президент.

Зеленский также заявил, что его страна замедлила наступление России, а мужество украинского народа вызвало невиданную сплоченность демократического мира. Президент Украины также сообщил, что Киев рассматривает возможность использования портов на Балтике для экспорта зерна из Украины.

Ситуация в Украине станет одной из центральных тем Всемирного экономического форума в Давосе, который продлится по 26 мая. После двухлетнего перерыва, вызванного пандемией коронавируса, Давосский форум проводится в очном формате. В мероприятии примут участие порядка 2 тысяч человек, в том числе около 50 мировых лидеров.