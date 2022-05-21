Микаил Джаббаров заявил в Давосе: Азербайджан готов увеличить поставки газа в Европу
Министр экономики Микаил Джаббаров, выступая на международном экономическом форуме в Давосе, заявил, что Азербайджан обладает дополнительными объемами энергоресурсов для наращивания поставок газа в Европу.
Отвечая на вопрос о будущем влиянии Южного газового коридора на отношения между Азербайджаном и Европой, глава ведомства подчеркнул, что наряду с Европой, Азербайджан также является одним из основных поставщиков в Грузию и Турцию.
«Затем следуют Греция, Болгария, Албания и Италия. Объем в настоящее время намного больше, чем вы назвали. Второй вопрос в том, есть ли у нас объемы газа, которые не транспортируются? Да, есть», - сказал Джаббаров.
Он также назвал энергоресурсы самой большой дилеммой на сегодняшний день.
«В настоящее время от Азербайджана требуется особенно много энергоресурсов, они у нас есть, и мы стараемся обеспечить рынок. Значение азербайджанского газа – вопрос, который нельзя игнорировать», - цитирует его Prime.
По словам Джаббарова, открытие Транскаспийского коридора также сыграет большую роль для осуществления энергетических и грузовых перевозок из Китая на Запад и в обратном направлении. В связи с этим он подчеркнул, что уже подготовлены соответствующие совместные инвестиционные проекты с соседними странами.