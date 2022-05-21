Микаил Джаббаров заявил в Давосе: Азербайджан готов увеличить поставки газа в Европу

Министр экономики Микаил Джаббаров, выступая на международном экономическом форуме в Давосе, заявил, что Азербайджан обладает дополнительными объемами энергоресурсов для наращивания поставок газа в Европу.

Отвечая на вопрос о будущем влиянии Южного газового коридора на отношения между Азербайджаном и Европой, глава ведомства подчеркнул, что наряду с Европой, Азербайджан также является одним из основных поставщиков в Грузию и Турцию.

«Затем следуют Греция, Болгария, Албания и Италия. Объем в настоящее время намного больше, чем вы назвали. Второй вопрос в том, есть ли у нас объемы газа, которые не транспортируются? Да, есть», - сказал Джаббаров.